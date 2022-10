https://it.sputniknews.com/20221017/le-autorita-di-kiev-segnalano-attacchi-contro-infrastrutture-critiche-16595049.html

Le autorità di Kiev segnalano attacchi contro infrastrutture critiche

Le autorità di Kiev segnalano attacchi contro infrastrutture critiche

L'amministrazione militare di Kiev ha riferito sul canale Telegram degli attacchi alle infrastrutture critiche della città. 17.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-17T08:17+0200

2022-10-17T08:17+0200

2022-10-17T08:17+0200

la situazione in ucraina

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/810/77/8107729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42f3253e63a0d6a778dc5f8134942144.jpg

Il sindaco della capitale ucraina Vitali Klichko ha affermati che due esplosioni sono scoppiate in centro."Stiamo chiarendo le informazioni sulle eventuali vittime. Rimanete nei rifugi", ha scritto.Ci sono anche rapporti sulle esplosioni a Odessa. Ieri sera e al mattino le autorità hanno annunciato l'allarme antiaereo a Kiev e nella regione di Kiev, nelle regioni di Odessa, Nikolaev, Poltava e Cherkassy.Nella scorsa settimana, le forze armate russe hanno colpito con armi di precisione a lungo raggio le strutture dei sistemi di comando e controllo, comunicazioni ed energia dell'esercito ucraino. Il bombardamento più massiccio si è verificato il 10 e 11 ottobre. Come ha affermato il presidente russo Vladimir Putin il 10 ottobre in un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, questa è una risposta all'attacco terroristico al ponte di Crimea organizzato da Kiev e ad altri attacchi a strutture civili in Russia. Secondo il ministro dell'Energia ucraino Herman Galushchenko, circa il 30 per cento delle infrastrutture energetiche del Paese è stato colpito da attacchi missilistici in un giorno e mezzo.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina