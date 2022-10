https://it.sputniknews.com/20221017/la-farnesina-conferma-la-morte-di-un-miliziano-italiano-che-combatteva-per-la-dpr-16595252.html

La Farnesina conferma la morte di un miliziano italiano che combatteva per la DPR

La Farnesina conferma la morte di un miliziano italiano che combatteva per la DPR

Il ministero degli Esteri italiano ha confermato la morte di un connazionale che ha partecipato alle ostilità dalla parte del DPR come volontario. 17.10.2022, Sputnik Italia

Secondo la Farnesina, si tratta di Elia Putzolu, 28 anni, di origini sarde.Nella tarda serata di domenica, alcuni media hanno riferito che un cittadino italiano che viveva da tempo vicino a Rostov sul Don, in Russia, è morto durante i combattimenti nella Repubblica Popolare di Donetsk.A fine marzo è morto nella DPR il volontario italiano di 46 anni Edy Ongaro, che era in Donbass dal 2015 e prestava servizio nella Milizia popolare della Repubblica. Il combattente coprì con il suo corpo una granata salvando così la vita dei suoi compagni.A fine settembre è stato reso noto che un ragazzo di origini italiane con cittadinanza olandese, che ha partecipato alle ostilità dalla parte di Kiev per la cosiddetta "Legione straniera", è morto nella regione di Kharkov in Ucraina.

