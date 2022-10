https://it.sputniknews.com/20221016/tabarelli-ce-uno-shock-energetico-di-proporzioni-mai-viste-in-italia-e-in-europa-16594618.html

Tabarelli: c'è uno shock energetico di proporzioni mai viste in Italia e in Europa

Tabarelli: c'è uno shock energetico di proporzioni mai viste in Italia e in Europa

Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli ha affermato che per via di un aumento di prezzi l’Italia e l’Europa hanno avuto “uno shock energetico di... 16.10.2022, Sputnik Italia

Secondo Tabarelli, il forte balzo dei prezzi del gas da 0,7 euro al metro cubo a 2,3 euro ha sconvolto l'Europa e l'Italia come mai prima d'ora, e ora i paesi dell'UE dovrebbero prepararsi al razionamento energetico. Tabarelli ha anche invitato all'uso di qualsiasi altra risorsa energetica che non sia gas, nonostante i loro prezzi stiano iniziando a salire."Colpisce soprattutto il gas, per fortuna fa caldo ma purtroppo arriveranno per le bollette dei brutti momenti nei prossimi giorni. La prima cosa da fare è risparmiare: spegnere, usarne meno, farne un uso razionale che è una cosa ovvia, perché la gente quando riceve queste bollette lo fa già spontaneamente", ha aggiunto.I Paesi occidentali si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia e un'impennata dell'inflazione dovuta alle sanzioni contro Mosca e alla politica di abbandono del carburante russo.Alla luce di un aumento del prezzo dei carburanti, in primis del gas, l'industria in Europa ha ampiamente perso i suoi vantaggi competitivi, che hanno interessato anche altri settori dell'economia. Inoltre, gli Stati Uniti e i Paesi europei stanno affrontando un'inflazione record da decenni.

