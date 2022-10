https://it.sputniknews.com/20221016/papa-francesco-afferma-che-non-esiste-una-guerra-giusta-16592592.html

Papa Francesco afferma che non esiste una guerra giusta

Papa Francesco ha lanciato un ampio appello per un mondo nuovo e migliore sulla terra, che ha formulato in un libro intitolato 'Vi chiedo in nome di Dio.Dieci... 16.10.2022, Sputnik Italia

Alcuni brani del nuovo libro del pontefice che uscirà il 18 ottobre anticipa domenica La Stampa.Nel libro, il Papa dedica una particolare attenzione al problema della guerra nel mondo moderno, che ha descritto come "il fallimento della politica".Il Papa, che ha più volte esortato alla fine delle ostilità e una soluzione pacifica della crisi ucraina, torna su questo tema nel libro. A suo avviso, questo conflitto " ha messo le coscienze di milioni di persone del centro dell'Occidente davanti alla cruda realtà di una tragedia umanitaria che già esisteva da tempo".Si è rivolto alle "autorità locali, nazionali e mondiali" con un appello a fermare la produzione e il commercio internazionale di armi".Secondo papa Francesco, per raggiungere questi obiettivi ci vogliono " servono dialogo, negoziati, ascolto, abilità e creatività diplomatica, e una politica lungimirante capace di costruire un sistema di convivenza che non sia basato sul potere delle armi o sulla dissuasione". A questo proposito, ha invitato "ripensare" le istituzioni internazionali esistenti, compresa l'Onu, affinché corrispondano alla nuova realtà.

