Nuovo accordo di cooperazione militare tra Svezia e Stati Uniti

Lo riporta il canale televisivo svedese SVT. 16.10.2022, Sputnik Italia

Secondo SVT, il nuovo accordo amplierà le possibilità di operazioni ed esercitazioni militari congiunte per i due Paesi, in particolare, durante il periodo di valutazione della domanda di adesione alla Nato del Paese scandinavo. Allo stesso tempo McConville ha sottolineato che Stati Uniti e Svezia stanno già collaborando strettamente in ambito militare. Ha anche aggiunto che gli Stati Uniti sono "preoccupati per la situazione nell'Artico" ed i militari svedesi conoscono bene la regione. A sua volta il comandante in capo dell'esercito svedese Karl Engelbrektson, ha affermato che "essere buoni amici degli Stati Uniti non è affatto male quando si tratta di guerra".

