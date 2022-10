https://it.sputniknews.com/20221016/edificio-amministrativo-di-donetsk-danneggiato-a-seguito-di-bombardamenti-16591670.html

Edificio amministrativo di Donetsk danneggiato a seguito di bombardamenti

L'edificio dell'amministrazione comunale di Donetsk è stato danneggiato a seguito dei bombardamenti delle truppe ucraine, riferisce l'ufficio di rappresentanza... 16.10.2022, Sputnik Italia

"Donetsk (distretto Voroshilovsky): via Artema, 98 - un colpo diretto sull'edificio dell'amministrazione comunale", si legge in un post dell'ufficio sul suo canale Telegram.Inoltre, siano stati danneggiati tre veicoli.Secondo il sindaco della città Alexey Kulemzin, il colpo diretto all'edificio dell'amministrazione è stato registrato alle 7.37 (6.37 ora italiana).In seguito l'ufficio di rappresentanza della DPR ha affermato che le truppe ucraine hanno bombardato il distretto Voroshilovsky di Donetsk, sparando tre missili HIMARS.L'ufficio fa notare anche che durante la mattinata le truppe ucraine hanno preso di mira altri distretti della città, in particolare Kievsky, Kirovsky e Kuibyshevsky, sparando quasi 15 proiettili di calibro 155, standard NATO.L'artiglieria di calibro da 155 mm viene utilizzata dai Paesi della NATO. Gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev obici a lungo raggio M-777 di calibro 155 millimetri, le truppe ucraine li stanno attivamente utilizzando per bombardare le città delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Inoltre, le truppe di Kiev hanno ricevuto cannoni semoventi tedeschi PzH 2000, Krab polacchi e CAESAR francesi che utilizzano proiettili di questo calibro.

