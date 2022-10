https://it.sputniknews.com/20221015/lex-cancelliere-austriaco-kurz-pubblica-memorie-di-incontri-con-i-leader-mondiali-16588445.html

L'ex cancelliere austriaco Kurz pubblica memorie di incontri con i leader mondiali

L'ex cancelliere austriaco Kurz pubblica memorie di incontri con i leader mondiali

Le impressioni degli incontri con i leader mondiali - i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, il cancelliere tedesco Angela Merkel... 15.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-15T10:08+0200

2022-10-15T10:08+0200

2022-10-15T10:08+0200

austria

politica

sebastian kurz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9746282_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_8aab5cbeb9fa240aaf1164a8214789fa.jpg

Il libro si chiama "Parleremo di politica" (tedesco: "Reden wir über Politik"). Sputnik, con il consenso della casa editrice, "edition a" ne pubblica alcuni estratti.Kurz ha incontrato sette volte il leader russo Vladimir Putin, anche da ministro degli Esteri austriaco e successivamente, da cancelliere federale. Ha fatto il suo primo viaggio all'estero fuori dall'UE come capo del governo nel 2018 a Mosca. L'incontro con Putin è avvenuto al Cremlino, di cui Kurz scrive che "abbiamo anche tali stanze anche da noi (in Austria - ndr), come Paese ricco di storia", sebbene "il Cremlino o il palazzo presidenziale di Pechino siano di dimensioni completamente diverse”.Secondo l'ex cancelliere, oltre alle questioni geopolitiche e alle relazioni tra Russia e Ue, gli incontri con Putin sono stati principalmente dedicati alle relazioni economiche.Riferendosi all'attuale situazione nei rapporti tra Austria e Ue con la Russia, l'ex cancelliere ritiene che il conflitto militare ucraino "avrà molte altre conseguenze": già ora "stiamo assistendo a un aumento dei prezzi, una crisi dell'intero mercato di merci, i prezzi dell'energia e presto in altre parti del mondo affronteranno seri problemi di sicurezza alimentare. Kurz ha aggiunto che, a suo avviso, "ogni guerra finisce con i negoziati" e "questo è un modo realistico".L'ex cancelliere ha descritto con umorismo il suo incontro nel 2019 alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo Kurz, ha visto "un presidente americano inaspettatamente allegro ed educato, per niente quello che suggerivano le sue immagini mediatiche".Nonostante il colloquio con il presidente degli Stati Uniti non abbia evitato divergenze politiche sulle controversie commerciali tra Washington e Bruxelles, Trump "ha fissato un ritmo decente" e più volte ha sorriso al suo ospite, dicendogli che "l'Austria può considerarsi fortunata perché ha molta energia idroelettrica a causa della posizione geografica", oltre al fatto che ci sono "città forestali" e che gli austriaci "vivono praticamente nella foresta", scrive Kurz. L'ex cancelliere ha osservato che un giornalista di NBC News ha confuso l'Austria con l'Australia in una successiva trasmissione in diretta dell'incontro dei leader.Il primo incontro personale tra Kurz e il cancelliere tedesco Angela Merkel ha avuto luogo nel 2017. L'intesa reciproca tra i leader "è stata molto buona": dopo i primi incontri, la stessa Merkel ha suggerito a Kurz di darsi del "tu", anche se "era insolito per lei, dato che era su "tu" anche con una parte significativa dei suoi ministri”, scrive l'ex cancelliere austriaco. Tuttavia, su alcune questioni importanti, ad esempio sulla situazione con le migrazioni e i rapporti con la Turchia, le opinioni di Vienna e Berlino si sono rivelate "diametralmente opposte", ha detto Kurz.Secondo Kurz, come essere umano, comprende perfettamente che "i rifugiati stessi e spesso per il bene delle loro famiglie cercano di iniziare una nuova vita in Austria, Germania o Svezia". Tuttavia, non è possibile che i singoli Stati mantengano la promessa formulata dalla Merkel, inoltre, tale "non è mai stata fornita dal punto di vista legale", ritiene l'ex cancelliere.

https://it.sputniknews.com/20221014/mosca-il-coinvolgimento-degli-stati-uniti-nel-conflitto-ucraino-e-irto-di-conseguenze-catastrofiche-16586204.html

https://it.sputniknews.com/20221014/putin-ha-detto-che-per-ora-non-si-parla-di-suoi-colloqui-con-altri-leader-al-vertice-del-g20-16587333.html

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

austria, politica, sebastian kurz