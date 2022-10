https://it.sputniknews.com/20221015/la-danimarca-deve-rafforzare-la-sua-presenza-nella-regione-baltica-16590350.html

La Danimarca deve rafforzare la sua presenza nella regione Baltica

La Danimarca deve rafforzare la sua presenza nella regione Baltica

Lo ha sostenuto la premier Mette Frederiksen. 15.10.2022, Sputnik Italia

danimarca

mar baltico

nord stream 2

gas

energia

politica internazionale

La Danimarca ha bisogno di rafforzare la sua presenza nella regione del Mar Baltico dopo gli attacchi a Nord Stream e Nord Stream 2, ha affermato la premier Mette Frederiksen. Gli attacchi contro i due gasdotti russi d'esportazione verso l'Europa Nord Stream e Nord Stream 2 sono avvenuti lo scorso 26 settembre. Germania, Danimarca e Svezia non escludono sabotaggi mirati. L'operatore Nord Stream Nord Stream AG ha riferito che la situazione venuta a crearsi era inedita ed era impossibile stimare i tempi delle riparazioni. La Procura Generale della Federazione Russa ha avviato un procedimento per atto di terrorismo internazionale dopo il danneggiamento dei gasdotti Nord Stream. Come notato dalla radio danese, tale esigenza è sorta dopo i recenti attacchi terroristici al Nord Stream. La Reuters ha riferito che la Svezia sta collaborando con Germania e Danimarca nel quadro dell'indagine Nord Stream. In precedenza il ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod ha annunciato la determinazione del governo a rifiutare la partecipazione della Russia alle indagini sul sabotaggio e l'identificazione dei responsabili.Come affermato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, solo se la Russia sarà coinvolta nelle indagini sugli attentati terroristici i risultati dell'inchiesta possono essere considerati affidabili e obiettivi.

2022

Notiziario

