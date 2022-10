https://it.sputniknews.com/20221015/camera-africana-dellenergia-francia-preoccupata-per-la-crescente-influenza-della-russia-in-africa-16588339.html

Camera africana dell'energia: Francia preoccupata per la crescente influenza della Russia in Africa

Parigi è "gelosa" della crescente influenza della Russia in Africa, perché la considera una sua proprietà, ha affermato in un'intervista a RIA Novosti

"Sì, ci sono molti candidati per la cooperazione con l'Africa, ma non dovresti preoccuparti di loro. I francesi sono molto gelosi di ciò che sta accadendo in Burkina Faso, Repubblica Centrafricana, Mali, perché europei e francesi hanno ha sempre considerato l'Africa una loro proprietà, una schiava. Ma l'Africa ha detto: "Basta, voglio divorziare, ho bisogno di essere rispettato, e senza rispetto non ne verrà fuori nulla", ha detto Ayuk.A fine settembre, i media hanno riferito che un gruppo militare in Burkina Faso, guidato dal capitano Ibrahim Traore, ha annunciato la destituzione del capo del governo di transizione del Paese, il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, la sospensione della costituzione del Paese e lo scioglimento del governo. Damiba ha annunciato la sua disponibilità a dimettersi volontariamente se i ribelli avessero soddisfatto diverse condizioni.

