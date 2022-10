https://it.sputniknews.com/20221015/camera-africana-dellenergia-africa-necessita-una-transizione-energetica-inclusiva-16589274.html

Camera africana dell'energia: Africa necessita una transizione energetica inclusiva

Camera africana dell'energia: Africa necessita una transizione energetica inclusiva

L'Africa ha bisogno di una transizione energetica equa e inclusiva, l'Europa non può dirle come farlo nel modo giusto, ha affermato il presidente della Camera... 15.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-15T13:18+0200

2022-10-15T13:18+0200

2022-10-15T13:18+0200

africa

energia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/16589103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6647c0a5d43fe6db392186d98d6bc518.jpg

"L'Europa non dovrebbe indicarci come fare, ci opponiamo a questo, abbiamo bisogno di una transizione energetica equa e inclusiva", ha affermato.Il politico ha sottolineato che i Paesi africani devono ora affrontare il compito di contrastare la povertà energetica."Dobbiamo fornire elettricità a 600 milioni di persone, 900 milioni di persone ancora non hanno accesso a un normale fornello per cucinare. Questo è il momento più importante per noi. In Africa quasi il 60% della popolazione non ha accesso elettricità", ha aggiunto.

https://it.sputniknews.com/20221015/camera-africana-dellenergia-francia-preoccupata-per-la-crescente-influenza-della-russia-in-africa-16588339.html

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

africa, energia