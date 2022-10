https://it.sputniknews.com/20221015/armenia-e-azerbaigian-segnalano-spari-al-confine-16588865.html

“Dalla sera del 14 ottobre fino alla notte del 15 ottobre, le unità delle Forze Armate dell'Armenia schierate alle postazioni in direzione delle località di Khazinavar del Distretto di Gorus e Gunashli del Distretto di Basarkechyar hanno sparato da armi leggere di vario calibro con intervalli contro le postazioni del nostro esercito schierate in direzione delle località di Hajilar nella regione di Lachin e di Tezekend nella regione di Dashkesan", ha riferito il servizio stampa del ministero della Difesa azero in una nota.Secondo il documento, le unità dell'esercito azero hanno adottato misure di risposta adeguate.Il ministero della Difesa armeno ha accusato l'Azerbaigian di aver sparato contro le proprie posizioni.Yerevan osserva che ora la situazione al confine è relativamente stabile.Nella notte tra il 12 e il 13 settembre sono scoppiate le ostilità al confine armeno-azero, le parti si accusano a vicenda di aver provocato l’escalation del conflitto. Yerevan ha affermato che l'esercito dell’Azerbaigian ha attaccato il territorio dell'Armenia usando artiglieria e droni. Le zone vicine al confine tra Armenia e Azerbaigian - le regioni di Gegharkunik, Vayots Dzor, Syunik (al confine con l'Iran) - sono state bombardate. Questi territori non hanno nulla a che fare con il Nagorno-Karabakh.Baku ha dichiarato che l'esercito armeno ha sparato contro le posizioni delle truppe azere al confine, dopodiché si è verificato uno scontro. Il ministero degli Esteri azero ha accusato l'Armenia di voler minare il processo di pace. Entrambe le parti hanno riportato vittime tra le truppe.Alcune ore dopo le parti hanno raggiunto un accordo su un cessate il fuoco.

