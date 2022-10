https://it.sputniknews.com/20221014/putin-ha-detto-che-per-ora-non-si-parla-di-suoi-colloqui-con-altri-leader-al-vertice-del-g20-16587333.html

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l'organizzazione di colloqui diretti con i leader degli altri Stati partecipanti al vertice del G20 in Indonesia per ora non è all’ordine del giorno. "Non si parla ancora di alcun negoziato diretto con nessuno dei partecipanti al G20. Siamo in costante contatto con alcuni di loro, come sapete. Abbiamo appena parlato della posizione della Turchia, con il presidente turco [Recep Tayyip Erdogan]. La Turchia è anche nel G20 e siamo in costante contatto come anche con altri colleghi. Tali questioni non sono state discusse con il presidente degli Stati Uniti [Joe Biden]", ha detto Putin ai giornalisti.

