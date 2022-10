Mosca: il coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto ucraino è irto di conseguenze catastrofiche

https://it.sputniknews.com/20221014/mosca-il-coinvolgimento-degli-stati-uniti-nel-conflitto-ucraino-e-irto-di-conseguenze-catastrofiche-16586204.html

Più gli Stati Uniti sono coinvolti nel conflitto in Ucraina, maggiore è il rischio di provocare uno scontro tra le maggiori potenze nucleari, carico di... 14.10.2022

Il viceministro ha tracciato parallelismi tra la crisi dei missili di Cuba e l'attuale escalation delle tensioni tra Mosca e Washington, aggiungendo che in entrambi i casi "dobbiamo parlare del desiderio di Washington, deleterio per la sicurezza internazionale e la stabilità strategica, di ottenere una decisiva superiorità militare e strategica". Ryabkov ha affermato che gli Stati Uniti stanno alzando la posta in gioco nel conflitto in Ucraina, contando nella capacità di controllare "a distanza" l'escalation senza danneggiarsi. Il viceministro ha espresso la speranza che "i politici statunitensi si rendano finalmente conto della loro responsabilità per il destino del mondo", come è stato dimostrato dai leader sovietici e statunitensi nel 1962 mentre elaboravano una soluzione politica e diplomatica alla crisi dei missili di Cuba. La crisi dei missili cubani, nota anche come ‘crisi dei Caraibi’, ebbe luogo nell'ottobre 1962, quando gli Stati Uniti scoprirono che l'Unione Sovietica aveva schierato missili balistici a Cuba. La mossa era stata innescata da un dispiegamento statunitense simile in Turchia. La crisi è ampiamente considerata come uno degli stalli più drammatici della Guerra Fredda.

