Le forze armate russe hanno distrutto sei depositi di munizioni delle forze armate ucraine

"Gli attacchi dell'aviazione operativo-tattica e dell'esercito, delle truppe missilistiche e dell'artiglieria, hanno colpito due posti di comando, 63 unità di artiglieria in postazioni di tiro, manodopera ed equipaggiamento militare in 156 distretti in un giorno. Sei depositi di munizioni e armi di razzi e artiglieria sono stati distrutti nelle aree della regione di Kupyansk Kharkiv, Krasnoye, Novoselovka della Repubblica popolare di Donetsk, Gulyaipole, regione di Zaporozhye, Kalinovka, Novoaleksandrivka, e nella regione di Mykolaiv", ha affermato il ministero della Difesa della Federazione Russa.

