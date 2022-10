https://it.sputniknews.com/20221014/la-russia-reindirizza-i-flussi-di-petrolio-non-solo-in-asia-anche-in-africa-e-america-latina-16587239.html

La Russia reindirizza i flussi di petrolio non solo in Asia, anche in Africa e America Latina

Lo ha affermato il vice primo ministro russo Alexander Novak. 14.10.2022, Sputnik Italia

La Russia riorienterà le forniture di petrolio non solo ai paesi asiatici, ma anche all'Africa e all'America Latina, ha affermato il vice primo ministro russo Alexander Novak al forum della Settimana dell'energia russa.

