Esce nuova classifica dei più grandi ‘influencer green’: al primo posto adesso c’è Putin

Il quotidiano americano ‘Politico’ ha aggiornato la sua classifica delle persone più influenti sull’agenda verde europea. Al primo posto tutti si sarebbero... 14.10.2022, Sputnik Italia

Politico ha aggiornato la sua classifica delle persone più influenti che hanno condizionato l'agenda verde europea. Ora il primo posto è occupato dal presidente russo Vladimir Putin, che, secondo il quotidiano di Arlington, Virginia, lanciando l'operazione militare in Ucraina e "manipolando" gli approvvigionamenti energetici, avrebbe di fatto reso il tema dell'energia pulita vitale per la sicurezza europea.Putin si è ritrovato in compagnia della primo ministro danese Frederiksen, del ministro tedesco del clima e dell'economia Habek e del ministro polacco del clima Moskwa. Greta Thunberg non era nella lista.

