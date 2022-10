https://it.sputniknews.com/20221014/diversi-morti-nella-regione-di-belgorod-dopo-i-bombardamenti-delle-forze-armate-ucraine-16586361.html

Diversi morti nella regione di Belgorod dopo i bombardamenti delle forze armate ucraine

Sono state segnalate vittime nel villaggio di Oktyabrsky, nella regione di Belgorod, a seguito del bombardamento da parte delle truppe ucraine. 14.10.2022, Sputnik Italia

Inoltre, il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto un missile nel distretto di Novooskolsky. I detriti sono caduti vicino alla ferrovia, danneggiando le linee elettriche. La circolazione dei treni è stata momentaneamente sospesa. Il capo del dipartimento, Alexander Bastrykin, ha incaricato di aprire un caso per indagare su questi incidenti. La regione di Belgorod è costantemente sotto tiro dall'Ucraina. Dall'11 aprile è in vigore un livello giallo di pericolo terroristico in tutta la regione. I residenti dei villaggi di confine sono stati evacuati.

