Sgominato nella DPR un gruppo di sabotaggio composto da terroristi Azov

Sgominato nella DPR un gruppo di sabotaggio composto da terroristi Azov

Il dipartimento ha aggiunto che durante l'attuazione delle misure di ricerca operativa è stato scoperto e sequestrato un nascondiglio, in cui erano presenti diverse armi automatiche, un lanciagranate, bombe a mano, esplosivi e un dispositivo per la detonazione a distanza, nonché munizioni per vari tipi di armi.È stato riferito che il nascondiglio si trovava in un pozzo asciutto in una delle zone residenziali di Mariupol. Il ministero sta cercando i sabotatori e sta prendendo tutte le misure per trattenerli. Dal 23 al 27 settembre si sono tenuti i referendum sull'ingresso delle regioni DPR, LPR, Kherson e Zaporozhye nella Federazione Russa. Il 99,23% di coloro che hanno votato nella DPR, il 98,42% nella LPR, l'87,05% nella regione di Kherson e il 93,11% nella regione di Zaporozhye hanno sostenuto questa decisione. Il 30 settembre il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto al Cremlino a seguito dei risultati dei referendum, dopodiché ha firmato accordi con i vertici delle regioni DPR, LPR, Kherson e Zaporozhye sull'ammissione delle regioni in Russia. Successivamente, Putin ha firmato leggi federali che ratificano l'ammissione di queste regioni alla Federazione Russa. * Azov: Organizzazione terroristica, bandita in Russia

