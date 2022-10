https://it.sputniknews.com/20221013/putin-lasia-inizia-a-svolgere-un-ruolo-chiave-nel-mondo-16584178.html

Putin: "L'Asia inizia a svolgere un ruolo chiave nel mondo"

13.10.2022

2022-10-13T09:05+0200

"L'incontro di oggi si svolge sullo sfondo di seri cambiamenti nella politica e nell'economia globali. Il mondo sta diventando veramente multipolare. E l'Asia gioca un ruolo molto evidente, se non fondamentale, in questo, dove i nuovi centri di potere stanno guadagnando forza", ha affermato Vladimir Putin al CICA di Astana (Meeting on Interaction and Measures Trust in Asia - Conferenza sulle misure di interazione e di rafforzamento della fiducia in Asia). Putin ha notato che i paesi della regione asiatica sono la locomotiva della crescita economica mondiale, qui le integrazioni operano in modo dinamico, con buoni ritorni economici. Putin ha ricordato che è stata la Russia promotrice della creazione del Business Council nel contesto della Conferenza, attraverso il quale negli ultimi anni si sono svolti numerosi incontri e seminari di successo sull'intero spettro dei temi economici.

