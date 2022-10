https://it.sputniknews.com/20221013/mosca-non-riconoscera-alcuna-indagine-su-nord-stream-effettuata-senza-la-russia---min-esteri-16584620.html

Mosca non riconoscerà alcuna indagine su Nord Stream effettuata senza la Russia - min. Esteri

Mosca non riconoscerà alcuna indagine su Nord Stream effettuata senza la Russia - min. Esteri

Mosca non riconoscerà i risultati dell'indagine sul sabotaggio agli oleodotti Nord Stream, se gli esperti russi non saranno autorizzati a partecipare... 13.10.2022

Il ministero ha affermato di aver convocato gli ambasciatori di Germania, Danimarca e Svezia per esprimere sconcerto per la mancanza di una risposta ufficiale all'appello di Mosca alla leadership di questi paesi in merito al coinvolgimento di rappresentanti delle autorità russe e di Gazprom nell'indagine condotta congiuntamente da Berlino, Copenaghen e Stoccolma. C'erano persino informazioni sulla partecipazione alle indagini di altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, ha aggiunto il ministero, ma non la Russia. Se agli esperti russi viene negato l'accesso alle attuali azioni investigative, Mosca partirà dal presupposto che questi paesi "hanno qualcosa da nascondere" o "coprono gli autori di questi atti terroristici".

