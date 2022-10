Mosca: la risoluzione ONU sull'Ucraina mira a prolungare il conflitto

"L'adozione della risoluzione ha riaffermato che l'Occidente sta cercando, prima di tutto, di risolvere le questioni geopolitiche con la Russia, di voler mantenere un monopolio inafferrabile negli affari mondiali, e di dividere un certo numero di Stati membri dell'Assemblea Generale. È anche ovvio che questa iniziativa di confronto non miri a trovare il modo per una soluzione pacifica, ma a prolungare il conflitto in Ucraina", ha affermato il ministero in una nota.