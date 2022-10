La crisi economica porterà una nuova ondata di divorzi e un aumento di violenza domestica?

“Come avvocato familiarista ho notato un netto peggioramento dei conflitti dall'estate 2022 in poi. Neanche le vacanze estive hanno dato sollievo a queste tensioni, anzi, in alcuni casi hanno peggiorato la situazione. Del resto, in molti le hanno trascorse in casa, non potendo permettersi di partire. – Ha commentato l’Avvocato Valentina Ruggiero, esperta in diritto di famiglia. – Un clima che, soprattutto per chi ha figli minori, diventa sempre più tossico e disfunzionale, con conseguenze psicologiche anche serie per tutti i membri. Ma si è costretti a restare sotto lo stesso tetto. Oggi per molti vivere in due appartamenti è un lusso, dovendo pagare due affitti o mutui, doppie bollette, che negli ultimi mesi sono raddoppiate se non triplicate”.