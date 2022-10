https://it.sputniknews.com/20221013/erdogan-intende-discutere-con-putin-ad-astana-della-situazione-in-siria---media-16584275.html

Erdogan intende discutere con Putin ad Astana della situazione in Siria - media

Il presidente turco Tayyip Erdogan intenderebbe discutere della situazione in Siria con il suo omologo russo Vladimir Putin durante i colloqui ad Astana di... 13.10.2022, Sputnik Italia

Putin ed Erdogan a margine del sesto vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (CICA) terranno un incontro separato per discutere la creazione di un hub del gas e le questioni ucraine. L'ultima volta che Putin ed Erdogan si sono incontrati è stato a Samarcanda in occasione del vertice SCO (Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai) il 16 settembre. Successivamente Putin ha ringraziato il suo omologo turco per il suo contributo all'attuazione del programma alimentare, sottolineando che la Turchia è un partner affidabile e può garantire forniture costanti di prodotti russi attraverso il suo territorio a tutti i paesi del mondo.

