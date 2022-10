https://it.sputniknews.com/20221012/sardaryan-mgimo-dallopposione-al-governo-fratelli-ditalia-cambiera-pelle-16584049.html

Sardaryan, MGIMO: "Dall'opposione al governo Fratelli d'Italia cambierà pelle"

Sardaryan, MGIMO: "Dall'opposione al governo Fratelli d'Italia cambierà pelle"

La maggioranza degli elettori italiani è convinta che i lavori del nuovo parlamento si concluderanno prima del previsto (5 anni). 12.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-12T20:37+0200

2022-10-12T20:37+0200

2022-10-12T20:37+0200

italia

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/14984532_0:238:3073:1966_1920x0_80_0_0_5196b9257f3ce166bb8e0a353aeee717.jpg

Lo riferisce il quotidiano Repubblica, citando i risultati di un'indagine di SWG. Il 26% degli intervistati ritiene che la prossima composizione del ramo esecutivo "non funzionerà a lungo" e il 31% ritiene che il parlamento "lavorerà per diversi anni, ma completerà comunque i lavori prima del previsto". Solo il 25% degli italiani ritiene che il governo eletto durerà fino a fine della legislatura. Di questi, il 60% sono sostenitori del centrodestra, che ha vinto le elezioni parlamentari. Il sondaggio è stato condotto dal 5 al 10 ottobre, vi hanno preso parte 1200 persone.Nelle elezioni parlamentari anticipate la coalizione di forze di centrodestra che unisce Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia ha ottenuto una vittoria schiacciante, con oltre il 44% dei voti. Ora la principale forza politica del Paese è Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni (26%), che ha buone probabilità di assumere la presidenza del Consiglio dei Ministri.Henri Sardaryan, rettore della facoltà di gestione e politica dell'MGIMO Istituto statale di Mosca per le relazioni internazionali, ritiene che il partito di Giorgia Meloni, passando dall'opposizione al governo cambierà pelle:

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia, politica italiana