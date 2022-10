https://it.sputniknews.com/20221012/putin-la-russia-e-pronta-a-fornire-risorse-energetiche-alleuropa-16583367.html

Putin: la Russia è pronta a fornire risorse energetiche all'Europa

Putin: la Russia è pronta a fornire risorse energetiche all'Europa

La Russia è pronta a fornire risorse energetiche all'Europa, anche questo autunno e inverno, ha affermato il presidente Vladimir Putin al forum della Settimana...

Secondo il Presidente, è possibile farlo lungo la linea superstite del Nord Stream. La sua capacità è di 27,5 miliardi di metri cubi all'anno, che rappresenta circa l'8% di tutte le importazioni in Europa. Putin ha sottolineato che la Russia adempie sempre ai propri obblighi a differenza dei paesi occidentali come nel caso del GNL americano, la cui fornitura può in qualsiasi momento essere deviata verso altre regioni. Allo stesso tempo, la Russia non agirà contro il buon senso e non fornirà risorse energetiche a quei paesi che ne limiteranno i prezzi, ha proseguito Putin. Secondo il capo dello Stato, l'istituzione di un tetto artificiale del prezzo del petrolio proveniente dalla Russia peggiorerà inevitabilmente il clima degli investimenti nell'intero settore energetico mondiale, per poi provocare un aumento della carenza globale di risorse energetiche e un ulteriore aumento del loro costo. E questo, Putin è certo, colpirà prima di tutto gli Stati più poveri. La Russia, invece, potrà piazzare il proprio gas sui mercati mondiali: sono operativi i gasdotti Power of Siberia e Turkish Stream, e c'è anche il Blue Stream per il mercato interno turco, ha osservato il presidente.

