Putin annuncia la possibilità creare hub del gas in Turchia per sostituire il Nord Stream

"Il volume perso di transito attraverso i Nord Streams, lungo il fondo del Mar Baltico, potrebbe essere recuperato nella regione del Mar Nero, e quindi ricostituire le rotte principali per la fornitura del nostro carburante, il nostro gas naturale all'Europa attraverso la Turchia, creando in Turchia il più grande hub del gas per l'Europa, se, ovviamente, i nostri partner saranno interessati a questo", ha detto Putin al forum Russian Energy Week.