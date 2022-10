https://it.sputniknews.com/20221012/esperto-lalgeria-non-puo-compensare-il-gas-russo-alleuropa-16583941.html

Esperto: l'Algeria non può compensare il gas russo all'Europa

2022-10-12T21:30+0200

Murad Kouachi, economista e professore in un'università di Algeri, ha detto a Sputnik Arabic che l'Unione Europea non a caso adesso è interessata all'Algeria, dato che questo è il secondo fornitore di gas dell'UE dopo la Norvegia, ma questo non è abbastanza"Ora l'Algeria tiene conto delle sue partnership con i paesi europei, ma non può compensare il gas russo, semplicemente perché il fabbisogno di gas dell'Europa è molto alto".

