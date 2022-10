https://it.sputniknews.com/20221012/ecco-il-nuovo-stadio-della-roma-impianto-a-pietralata-investimento-da-440-milioni-di-euro-16582091.html

Ecco il nuovo stadio della Roma: impianto a Pietralata, investimento da 440 milioni di euro

Filtrano i primi dettagli sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata. 12.10.2022, Sputnik Italia

La concessione avrà una durata di 90 anni e - dato che finora non era emerso - l'investimento ammonterà a 440,3 milioni di euro con un finanziamento senior bancario di 339,6 milioni, 145,6 di capitale di rischio e 96,9 milioni per la copertura del fabbisogno Iva.Obiettivo dei proponenti, la realizzazione di un impianto multifunzionale e sostenibile, aperto 365 giorni l'anno e fruibile dai cittadini.Il progetto interessa un'area di 160 mila metri quadrati e si articola su tre livelli: le infrastrutture, gli spazi esterni e le opere di urbanizzazione.La capienza sarà di 55 mila posti, estendibile fino a 62 mila con 7 mila posti extra utilizzabili per eventi come la finale Uefa di Champions League. Gli spazi riservati ai turisti vip saranno 5.500, 10 mila gli stalli per motorini e biciclette, 4.044 i posti auto.Uscendo dall'impianto, si apre una grande passeggiata verde. Il parco in cui verrà calato l'impianto è di 140 mila metri quadri. Ce ne sarà anche un secondo da 47 mila metri quadri con giochi per bambini, un anfiteatro all’aperto e un centro sportivo con 5 campi da tennis, altrettanti da padel, 3 da basket e 3 da calcetto. Per raggiungerli la Roma vuole realizzare 4.044 posti auto e 10 mila stalli per bici e moto.Per i tifosi ci saranno il Bar dello sport e il Bar del tifoso. Per tutti gli altri ecco chioschi e una passeggiata all’insegna del food, oltre che una palestra, un asilo e un corner per gli eSports (videogiochi, Fifa in testa).Secondo alcune stime, lo stadio dovrebbe portare benefici sul territorio per 4 miliardi di euro. Una somma che si spalmerà su Pietralata, su Roma e quindi sul Lazio.

