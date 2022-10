https://it.sputniknews.com/20221012/cremlino-dopo-dichiarazione-di-stoltenberg-possiamo-dire-che-di-fatto-la-nato-combatte-in-ucraina--16583254.html

Cremlino: dopo dichiarazione di Stoltenberg possiamo dire che di fatto la NATO combatte in Ucraina

Cremlino: dopo dichiarazione di Stoltenberg possiamo dire che di fatto la NATO combatte in Ucraina

La dichiarazione del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg secondo cui la vittoria della Russia in Ucraina significherebbe la sconfitta dell'Alleanza... 12.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-12T16:57+0200

2022-10-12T16:57+0200

2022-10-12T16:57+0200

usa

nato

ucraina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/581/00/5810053_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_457493644e2ca6e4d770b4524fa78214.jpg

Il capo della NATO aveva affermato che se la Russia dovesse vincere, non sarà solo una "grande sconfitta per gli ucraini, ma sarà una sconfitta pericolosa per tutti noi". Sebbene l'Alleanza abbia ripetutamente affermato di non partecipare al conflitto in Ucraina, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e altri paesi hanno fornito a Kiev dati di intelligence e varie armi, contribuendo alla crisi. Mosca ha più volte avvertiti che, aiutando l'Ucraina, i paesi occidentali stanno solo prolungando il conflitto, causando nuove vittime, poiché le forze ucraine usano le armi ricevute per prendere di mira le infrastrutture civili. Tuttavia, la NATO ha continuato ad espandersi, incorporando nel corso dei decenni Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Albania, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord. Il blocco ha anche rafforzato la sua cooperazione con Georgia e Ucraina, ignorando le proposte della Russia di fermare l'espansione e allentare le tensioni lo scorso anno.

usa

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, nato, ucraina, russia