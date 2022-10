https://it.sputniknews.com/20221011/nella-regione-di-kherson-tutti-i-tentativi-di-controffensiva-delle-forze-ucraine-sono-stati-16581547.html

Nella regione di Kherson tutti i tentativi di controffensiva delle forze ucraine sono stati repressi

Nella regione di Kherson tutti i tentativi di controffensiva delle forze ucraine sono stati repressi

Tutti i tentativi di controffensiva delle truppe ucraine nella regione di Kherson sono falliti, ha affermato il governatore ad interim della regione Volodymyr... 11.10.2022

Saldo ha sottolineato che i militari ucraini sono stati fermati sulle stesse linee da cui hanno già cercato di avanzare nella regione. Il giorno prima, il capo della regione ha osservato che al momento non ci sono minacce per Kherson e la regione. Come ha spiegato Saldo, l'esercito russo si è raggruppato e ha riordinato la linea del fronte, dopodiché ha resistito con successo a qualsiasi azione delle forze armate ucraine.

