Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha commentato la proposta della Turchia per i negoziati sull'Ucraina. 11.10.2022, Sputnik Italia

Se Ankara sta pensando di diventare un mediatore nei negoziati sulla situazione in Ucraina, allora i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, quando si incontreranno questa settimana ad Astana, avranno l'opportunità di discuterne, ma in generale, Mosca è pronta ad ascoltare qualsiasi proposta, tuttavia è impossibile dire in anticipo se questo o quel processo porterà a un risultato, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "Siamo pronti ad ascoltare qualsiasi proposta, di questo ho già parlato all'inizio della nostra intervista, siamo pronti ad ascoltare tutti e tutto, ma, ovviamente, non possiamo dire in anticipo se questo o quel particolare processo potrà necessariamente portare a un qualche risultato. Dobbiamo prima capire cosa viene specificamente proposto e qual è il contenuto di queste iniziative, che si stanno diffondendo così velocemente e a gran voce nello spazio pubblico", ha concluso il ministro durante un’intervista alla televisione russa.

