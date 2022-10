Il Regno Unito non vede segni che la Russia si stia preparando per un attacco nucleare

"A giudicare dal modo in cui la macchina da guerra russa e il presidente (Vladimir) Putin stanno combattendo questa guerra, tutto rimane nel quadro della dottrina secondo cui comprendiamo che potrebbero anche usare delle armi nucleari. Penso tuttavia che vedremmo dei segnali se fossero intenzionati a seguire quella strada", ha detto alla BBC. Allo stesso tempo, il portavoce crede che le scorte di armi della Russia siano già esaurite.

Il capo dell'Autorità per le comunicazioni del governo britannico (GCHQ), Jeremy Fleming, non vede alcun segno che la Russia si stia preparando a utilizzare armi nucleari tattiche in Ucraina.