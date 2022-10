https://it.sputniknews.com/20221011/difesa-aerea-russa-respinge-tentativo-forze-ucraine-nella-regione-di-kherson-16580270.html

Difesa aerea russa respinge tentativo forze ucraine nella regione di Kherson

La difesa aerea, a sua volta, ha respinto un tentativo di attacco missilistico al ponte Antonovsky. 11.10.2022, Sputnik Italia

Per tutta la notte i tentativi delle truppe ucraine di sfondare le difese in direzione della città di Kherson sono stati respinti, la difesa aerea ha respinto un tentativo di attacco missilistico al ponte Antonovsky, ha affermato Kirill Stremousov, vice capo dell'amministrazione della regione di Kherson. "A Kherson è tutto calmo. Per tutta la notte i tentativi di sfondare o spezzare la linea di difesa in direzione di Kherson, come sempre, sono stati respinti. Anche un tentativo di lanciare un attacco missilistico sul ponte Antonovsky è stato respinto dai sistemi di difesa aerea" ha detto Stremousov in un video pubblicato sul suo canale Telegram.

