Nuove esplosioni a Kiev

I media hanno riferito di una nuova ondata di esplosioni nella capitale dell'Ucraina. 10.10.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Vitali Klichko, ci sono stati attacchi contro le infrastrutture critiche."La situazione alle 11:00, 11 importanti infrastrutture in otto regioni e nella città di Kiev sono state danneggiate. In alcune regioni si verificano i blackout. Dobbiamo essere preparati per interruzioni temporanee di corrente, approvvigionamento idrico e comunicazioni", ha affermato il ministro Denys Shmyhal in un post sul suo canale Telegram.Secondo il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, il raid aereo non si placa in tutto il Paese. Ci sono morti e feriti. Sono in corso attacchi alle infrastrutture energetiche.Ci sono segnalazioni di esplosioni nella regione di Kiev, Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Kriviy Rih, Ternopil, Khmelnitsky, Konotop, Rivne e Poltava.Le Ferrovie ucraine ha avvertito di un possibile ritardo dei treni occidentali a causa di danni alla rete di contatto.

