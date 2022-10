https://it.sputniknews.com/20221010/media-ucraini-esplosioni-a-leopoli-nelle-regioni-di-odessa-e-rivne-16577917.html

Media ucraini: esplosioni a Leopoli, nelle regioni di Odessa e Rivne

Media ucraini: esplosioni a Leopoli, nelle regioni di Odessa e Rivne

I media ucraini riferiscono che si sentono nuove esplosioni a Leopoli, nonché nelle regioni di Odessa e Rivne. 10.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-10T11:04+0200

2022-10-10T11:04+0200

2022-10-10T11:04+0200

la situazione in ucraina

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/16577551_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_98c8aa69c835cbf028c34ebebc8781cf.jpg

"Leopoli, regioni di Odessa e Rivne: si sentono nuovamente le esplosioni", riporta il canale televisivo Pryamiy nel suo canale Telegram. Volodymyr Zelenskyy aveva affermato in precedenza che il raid aereo non si è ferma in tutta l'Ucraina, ci sono stati colpi di missili. Secondo lui, a seguito degli attacchi, ci sarebbero morti e feriti.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina