https://it.sputniknews.com/20221010/la-nato-a-corto-di-armi-secondo-bloomberg-16579810.html

La Nato a corto di armi secondo Bloomberg

La Nato a corto di armi secondo Bloomberg

"La Nato non ha armi a sufficienza per l'Ucraina". 10.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-10T19:42+0200

2022-10-10T19:42+0200

2022-10-10T19:42+0200

la situazione in ucraina

ucraina

bloomberg

esercito ucraino

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/253/84/2538482_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ec43ea5c6207296af0d3c3f28f5c727a.jpg

L'Alleanza Atlantica ha chiesto alle compagnie della difesa di aumentare la produzione per ricostituire le scorte di armi a seguito delle forniture a Kiev. Nei depositi militari stanno finendo le granate da 155 mm per l'artiglieria. Gli Stati Uniti hanno già fornito all'Ucraina più di un milione di munizioni. La spesa per la difesa non è stata per molto tempo una priorità per i Paesi europei: ora gli appaltatori occidentali impiegheranno anni per recuperare il deficit.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, bloomberg, esercito ucraino, nato