La Germania invierà il primo di quattro sistemi di difesa aerea in Ucraina

"Il ministro della Difesa Christin Lambrecht condanna fermamente i recenti attacchi missilistici russi su Kiev e alcune altre città in Ucraina. I civili ucraini stanno soffrendo di più per l'aumento dei bombardamenti di infrastrutture critiche. Il comportamento della Russia è un'ulteriore escalation inaccettabile. Per questo motivo è necessario continuare a sostenere l'Ucraina nella sua lotta, in particolare i moderni sistemi di difesa aerea", si legge nel comunicato del dicastero.