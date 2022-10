Kiev, uno dei missili è caduto vicino all'ufficio di Zelensky

https://it.sputniknews.com/20221010/kiev-uno-dei-missili-e-caduto-vicino-allufficio-di-zelensky-16577743.html

Esplosioni tuonano nel centro di Kiev, uno dei razzi è caduto vicino all'ufficio del presidente dell'Ucraina, ha dichiarato Anton Gerashchenko, consigliere del... 10.10.2022, Sputnik Italia

"Uno dei razzi a Kiev è caduto vicino al monumento a Hrushevsky in via Volodymyrska", afferma Gerashchenko. In questa via si trova la sede del Servizio di sicurezza dell'Ucraina e l'edificio dell'ufficio del presidente del Paese si trova nelle vicinanze."Diverse infrastrutture critiche della città sono state colpite. Ci sono feriti. Tutti i servizi sono a sui luoghi, stanno lavorando", ha scritto in un post su Telegram il sindaco di Kiev Vitaly Klichko.La circolazione dei treni della metropolitana di Kiev è stato sospesa, tutte le stazioni della metropolitana fungono da rifugi."Il raid aereo non si placa in tutta l'Ucraina. Sono arrivati missili. Vi prego: non lasciare rifugi. Prendetevi cura di voi e dei vostri cari", ha scritto il presidente Zelensky su Telegram.Ha aggiunto che ci sono morti e feriti.Il "servizio di notizie della TV" ucraina riferisce che gli attacchi proseguono. Inoltre, ci sono segnalazioni di esplosioni nelle regioni di Kiev, Poltava, Rivne, Cherkasy, Sumy e Zhytomyr, Dnipro Kharkov, Khmelnitsky, Ivano-Frankivsk, Ternopil e Leopoli."Un'esplosione è stata registrata in un'infrastruttura critica a Leopoli. Sul posto sono intervenuti servizi pertinenti. A causa della mancanza di elettricità, il funzionamento delle centrali termiche della città è stato temporaneamente sospeso. Pertanto, l'acqua calda per ora non c'è", ha scritto su Telegram il sindaco di Leopoli Andrey Sadovoy.Inoltre, i media riferiscono che è in azione la difesa contraerea a Odessa.Nella regione di Kiev si registrano sbalzi di tensione, in molte aree dell'Ucraina si verificano i blackout.Anche la didattica a distanza è stata cancellata nella capitale ucraina, le scuole nelle regioni occidentali stanno passando alla didattica a distanza.

