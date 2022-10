https://it.sputniknews.com/20221009/usa-invitano-kiev-e-mosca-a-cercare-soluzione-diplomatica-16577082.html

Usa invitano Kiev e Mosca a cercare soluzione diplomatica

Dalla Casa Bianca è arrivata un'apertura per la risoluzione diplomatica del conflitto in Ucraina. 09.10.2022, Sputnik Italia

Una via d'uscita dalla crisi ucraina deve essere cercata attraverso la diplomazia, ha affermato John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale statunitense. Allo stesso tempo Kirby ha rilevato che Washington non vede serie intenzioni della Russia di negoziare con Kiev.

