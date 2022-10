https://it.sputniknews.com/20221009/ue-addestrera-15mila-soldati-ucraini-in-inverno-16575987.html

Ue addestrerà 15mila soldati ucraini in inverno

Ue addestrerà 15mila soldati ucraini in inverno

I corsi di addestramento verranno implementati in grossa parte tra Germania e Polonia. 09.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-09T15:37+0200

2022-10-09T15:37+0200

2022-10-09T15:37+0200

unione europea

ucraina

esercito ucraino

la situazione in ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/62/29/622990_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_9012060cea757eedfb8f190e4f63fb80.jpg

L'Unione Europea è intenzionata a realizzare programma di addestramento invernale per 15mila soldati ucraini. In Polonia i soldati ucraini verranno addestrati su: In Germania verranno addestrate unità speciali per: I corsi di addestramento per i soldati ucraini saranno organizzati anche in altri Paesi della Ue, riporta il quotidiano tedesco Welt am Sonntag.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

unione europea, ucraina, esercito ucraino