Trump invita ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina per prevenire la terza guerra mondiale

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che è necessario che Russia e Ucraina avviino negoziati immediati, altrimenti la crisi potrebbe... 09.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-09T11:57+0200

2022-10-09T11:57+0200

2022-10-09T11:57+0200

"E ora abbiamo una guerra tra Russia e Ucraina con potenzialmente centinaia di migliaia di persone che moriranno. Dobbiamo iniziare i negoziati immediati per una fine pacifica della guerra in Ucraina o finiremo nella terza guerra mondiale, e non rimarrà più niente del nostro pianeta", ha detto Trump sabato nel suo discorso durante una manifestazione a Minden, in Nevada.Martedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto sull'attuazione della decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina sull'impossibilità di svolgere colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Mosca aspetterà un cambio di posizione sui negoziati dell'attuale presidente ucraino o del suo successore.La Russia ha lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio, dopo che le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per difendersi dalle provocazioni ucraine. In risposta all'operazione russa, i Paesi occidentali hanno lanciato una vasta campagna di sanzioni contro Mosca e hanno fornito armi all'Ucraina.Il 30 settembre il presidente russo Vladimir Putin e i capi delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché delle regioni di Kherson e Zaporozhye, hanno firmato accordi sull'adesione di questi territori alla Russia, a seguito di referendum che hanno mostrato che la stragrande maggioranza della popolazione locale ha votato a favore di entrare a far parte della Russia.

