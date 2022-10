https://it.sputniknews.com/20221009/ministro-esteri-egiziano-esorta-lonu-a-riconoscere-il-gna-libico-di-dbeibah-illegittimo-16576532.html

Ministro Esteri egiziano esorta l'ONU a riconoscere il GNA libico di Dbeibah illegittimo

Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha dichiarato domenica che il governo di accordo nazionale (GNA) della Libia, guidato da Abdul Hamid Dbeibah... 09.10.2022, Sputnik Italia

Con queste parole è intervenuto in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, giunto al Cairo in visita."Le Nazioni Unite devono confermare l'illegittimità del governo uscente di Dbeibah", cita le parole di Shoukry Sky News Arabia. Ha anche sottolineato che "il governo seduto a Tripoli non ha il diritto di firmare accordi internazionali".Il ministro degli Esteri egiziano ha affermato che durante i colloqui con la controparte greca, hanno riaffermato il loro impegno alle “elezioni in Libia e al sostengo agli sforzi del parlamento libico". "Abbiamo esaminato la difficile situazione economica internazionale, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare ed energetica nel mondo", ha osservato Shoukry. Le parti hanno inoltre ribadito il loro impegno nei confronti dell'accordo firmato nell'agosto 2020 sui confini marittimi e la sicurezza energetica nel Mediterraneo orientale.Il ministro degli Esteri greco, a sua volta, si è espresso contro il memorandum firmato da GNA e Turchia. "Il governo di Tripoli non ha il potere e il diritto di siglare accordi sul futuro della Libia", ha sottolineato Dendias.La scorsa settimana la delegazione di GNA ha firmato con la parte turca due memorandum d'intesa nel settore di gas e petrolio, uno dei quali riguardava l'esplorazione geologica congiunta. Il primo ministro eletto dal Parlamento Fathi Bashaga ha affermato che il suo governo rifiuta gli accordi firmati, definendoli diretti "contro gli interessi dei libici".

