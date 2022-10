https://it.sputniknews.com/20221009/lo-zimbabwe-intende-aumentare-gli-scambi-commerciali-con-la-russia-16574884.html

Lo Zimbabwe intende aumentare gli scambi commerciali con la Russia

Lo Zimbabwe è determinato ad aumentare gli scambi con la Federazione Russa, non esclude la discussione su forme di baratto, ha affermato Jacob Mudenda... 09.10.2022, Sputnik Italia

Ha fatto notare che il suo Paese è "sicuramente" determinato ad aumentare gli scambi con Mosca."Ma ritengo che il commercio dovrebbe crescere da entrambe le parti. Il commercio è un processo a doppio senso. Importiamo grano dalla Russia e, in misura maggiore, fertilizzanti. E forniamo tabacco e altri prodotti alla Russia. I volumi possono aumentare a seconda della domanda - da entrambe le parti", ha detto Mudenda.Rispondendo a una domanda sulla possibilità di scambi attraverso forme di baratto, ha affermato che "questo è soggetto a discussione"."Se una tale proposta arriverà dalla parte russa, sarà oggetto di negoziati tra i dipartimenti competenti della Russia e dello Zimbabwe. In particolare, sarà necessario determinare quale prodotto può diventare oggetto di un tale potenziale baratto in scambio con prodotti forniti dalla Russia", ha aggiunto il funzionario.

