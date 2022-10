https://it.sputniknews.com/20221009/cremlino-la-decisione-dellopec-sulla-produzione-di-petrolio-e-una-vittoria-del-buon-senso-16575753.html

Cremlino: la decisione dell'OPEC+ sulla produzione di petrolio è una vittoria del buon senso

Cremlino: la decisione dell'OPEC+ sulla produzione di petrolio è una vittoria del buon senso

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che la decisione dell'OPEC + di ridurre la produzione di petrolio non è una sorta di vittoria per... 09.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-09T14:52+0200

2022-10-09T14:52+0200

2022-10-09T14:52+0200

russia

petrolio

opec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/853/21/8532162_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1952fc0f3deaa5400c03aa2dc32035b4.jpg

"Non direi che questa sia una sorta di vittoria per noi. No. Questa è una vittoria per il buon senso", ha affermato Peskov in un'intervista con al programma "Mosca. Cremlino. Putin" sul canale Rossiya 1.Ha osservato che a contribuire a tale risultato sono state anche le visite del presidente russo nel 2019 in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.I paesi OPEC+ la scorsa settimana hanno deciso di tagliare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno immediatamente da novembre, prendendo come punto di riferimento i livelli concordati per agosto.In precedenza, il segretario di Stato americano Anthony Blinken aveva affermato che gli Stati Uniti stanno valutando una serie di misure di ritorsione, anche contro l'Arabia Saudita, dopo la decisione dell'OPEC + di tagliare la produzione di petrolio.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, petrolio, opec