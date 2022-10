https://it.sputniknews.com/20221008/pechino-commenta-trasformazione-di-taiwan-in-analogo-di-hong-kong-proposta-da-elon-musk-16572961.html

Pechino commenta trasformazione di Taiwan in analogo di Hong Kong proposta da Elon Musk

Pechino commenta trasformazione di Taiwan in analogo di Hong Kong proposta da Elon Musk

Le autorità cinesi intendono assicurare la pacifica riunificazione della Cina continentale con l'isola di Taiwan e perseguiranno una politica coerente di "un... 08.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-08T14:01+0200

2022-10-08T14:01+0200

2022-10-08T14:01+0200

politica

cina

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/148/75/1487542_0:183:3505:2154_1920x0_80_0_0_0df09240391011a6bc78771374f4a19e.jpg

Lo ha affermato sabato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, commentando una recente dichiarazione dell’imprenditore americano Elon Musk sulla trasformazione dell'isola in una regione amministrativa speciale come Hong Kong."La questione di Taiwan è una delle questioni politiche interne del nostro Paese. Continueremo ad aderire fermamente alla politica fondamentale di unificazione pacifica in conformità con il principio "un Paese – due sistemi", ha affermato in un briefing.Secondo il diplomatico cinese, Pechino assume una "posizione chiara e immutabile" sulla questione di Taiwan. "Faremo ogni sforzo per riunirci pacificamente con Taiwan", ha aggiunto Mao Ning.Ha sottolineato che la Cina intende agire con fermezza per porre fine alle azioni dei separatisti che cercano di raggiungere l'indipendenza dell'isola. "Deterremo fermamente i tentativi di intervento da parte di forze esterne e difenderemo risolutamente la sovranità e l'integrità territoriale della Cina", ha concluso Mao Ning.Venerdì, Musk ha proposto di fare di Taiwan una regione amministrativa speciale della Cina, sull'esempio di Hong Kong e Macao. A suo avviso, il conflitto sull'isola è inevitabile, ma costerà caro al mondo. L'imprenditore ha espresso la speranza che in caso di guerra nello Stretto di Taiwan, il suo stabilimento Tesla di Shanghai possa continuare a funzionare, anche se produce auto solo per il mercato cinese.

https://it.sputniknews.com/20221007/la-missione-civile-ue-ai-confini-tra-armenia-e-azerbaigian-iniziera-ad-ottobre-16568646.html

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

politica, cina, elon musk