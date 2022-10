https://it.sputniknews.com/20221008/nyt-situazione-difficile-per-biden-dopo-la-decisione-opec-sul-taglio-di-produzione-di-petrolio-16572819.html

NYT: situazione difficile per Biden dopo la decisione OPEC+ sul taglio di produzione di petrolio

NYT: situazione difficile per Biden dopo la decisione OPEC+ sul taglio di produzione di petrolio

Secondo le informazioni apprese dal quotidiano, molti a Washington hanno considerato la decisione dell'OPEC+ come "una pugnalata alle spalle di Biden" e il presidente americano si trova di fronte alla domanda su cosa fare con "questa decisione che sembra un tradimento". I compagni democratici sono scontenti della sua "deferenza eccessiva" nei confronti di Riyadh e della crescente pressione energica su Biden, chiedendo la "punizione" dei sauditi.Allo stesso tempo, sostiene il quotidiano, gli assistenti di Biden sembrano voler controbilanciare questa decisione prelevando più petrolio dalla riserva strategica. Tuttavia, il presidente americano ha poche opzioni per affrontare il taglio della produzione di petrolio e tutte hanno i loro svantaggi.La decisione di prelevare più petrolio dalle riserve strategiche in caso di disastro naturale potrebbe minacciare la carenza di carburante poiché le riserve del Paese sono attualmente ai minimi degli ultimi 40 anni. Una possibile restrizione all'esportazione di prodotti petroliferi aumenterà l'offerta e ridurrà i prezzi negli Stati Uniti, ma ci saranno conseguenze per i partner commerciali, soprattutto in Europa.L'espansione delle operazioni di perforazione e l'allentamento delle regole e dei regolamenti di perforazione minacciano di provocare una dura reazione degli ambientalisti. La revoca delle sanzioni contro Iran e Venezuela può aiutare ad aumentare l'offerta sul mercato, ma la situazione con Teheran è complicata da negoziati nucleari "a stallo" e le prospettive di un accordo con Caracas sono "molto vaghe", osserva il quotidiano.Il giornale scrive che la decisione dell'OPEC + è stata presa nel momento "peggiore dal punto di vista politico" per Biden, poiché ha scommesso su prezzi più bassi della benzina in vista delle elezioni di medio termine di novembre. La sua amministrazione teme che una crisi colpirà a dicembre con i massimali di prezzo di Washington sul petrolio russo e il divieto dell'Unione Europea (UE) di acquistarlo.L'OPEC+ ha deciso di tagliare drasticamente la produzione di petrolio da novembre di quest'anno, è stato noto il 5 ottobre. I paesi dovranno ridurre la produzione di due milioni di barili al giorno. In risposta, Joe Biden ha accusato la Russia e l'Arabia Saudita di aumentare i prezzi della benzina negli Stati Uniti. A sua volta, il ministro degli Esteri saudita Adel al-Jubeir ha assicurato che Riyadh non mirava a danneggiare gli Stati Uniti e ha definito gli alti prezzi della benzina negli Stati Uniti una conseguenza della carenza di (raffinerie) negli stessi Stati Uniti.

