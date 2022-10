https://it.sputniknews.com/20221008/macron-risponde-a-biden-sulla-minaccia-nucleare-16573914.html

Macron risponde a Biden sulla minaccia nucleare

Il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto alle parole del suo collega americano Joe Biden secondo cui il mondo è in pericolo di una guerra nucleare... 08.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-08T17:59+0200

2022-10-08T17:59+0200

2022-10-08T17:59+0200

emmanuel macron

francia

Rispondendo alla domanda sulle osservazioni di Biden, Emmanuel Macron al vertice dell'UE a Praga è stato critico nei loro confronti.Mercoledì, Joe Biden ha affermato che per la prima volta dalla Guerra Fredda e dalla crisi dei Caraibi, il mondo sta affrontando il rischio di una guerra nucleare e ha accusato di questo la Russia.A settembre, il presidente russo Vladimir Putin, in un discorso alla nazione, ha sottolineato che l'Occidente ha superato ogni limite nella sua politica antirussa e ha ricordato le continue minacce contro Mosca. Secondo lui, l'Occidente ha deciso di usare il ricatto nucleare. Ha ricordato all'Occidente che la Russia ha sovraperformato l'equipaggiamento militare straniero in un certo numero di componenti e ha avvertito coloro che cercano di ricattare con armi nucleari che la rosa dei venti potrebbe cambiare la direzione.

