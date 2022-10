https://it.sputniknews.com/20221008/esplosione-sul-ponte-della-crimea-danneggiate-due-campate-16572567.html

Esplosione sul ponte della Crimea, danneggiate due campate

Esplosione sul ponte della Crimea, danneggiate due campate

Sul ponte della Crimea è stato fatto esplodere un camion, cisterne con carburante hanno preso fuoco. A seguito dell'incidente, sul ponte sono crollate due... 08.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-08T09:41+0200

2022-10-08T09:41+0200

2022-10-08T09:41+0200

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/708/35/7083565_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04e615d28f46035d40767bb6d6a4b39b.jpg

"Un camion è stato fatto esplodere sul tratto automobilistico del ponte di Crimea dalla penisola di Taman, provocando l'incendio di sette serbatoi di carburante di un treno in viaggio verso la penisola di Crimea. Due campate automobilistiche del ponte sono parzialmente crollati. L'arco sopra la parte terrestre del ponte non è stato danneggiato", ha dichiarato il Comitato. Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato di creare una commissione governativa sull'emergenza sul ponte di Crimea, ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il capo della Crimea Sergey Aksenov ha affermato che il passaggio in traghetto in Crimea inizierà a funzionare da sabato. Ha aggiunto che, secondo quanto si può vedere, un tratto autostradale del ponte di Crimea - da Kerch a Taman - è intatto.

https://it.sputniknews.com/20221007/esperto-spiega-perche-la-turchia-non-si-unira-alle-sanzioni-occidentali-contro-la-russia-16570981.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia