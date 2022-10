Commissario UE per l'Energia visiterà l'Algeria per discutere di cooperazione energetica

https://it.sputniknews.com/20221008/commissario-ue-per-lenergia-visitera-lalgeria-per-discutere-di-cooperazione-energetica-16572661.html

Il commissario europeo per l'Energia Kadri Simson si recherà in visita ufficiale in Algeria la prossima settimana per rafforzare le relazioni energetiche tra... 08.10.2022, Sputnik Italia

"I prossimi lunedì 10 e martedì 11 ottobre, il commissario per l'Energia, Kadri Simson, sarà in Algeria per rafforzare la cooperazione energetica dell'UE con questo importante Paese partner", si legge nella nota della Commissione.Questa visita fa parte della strategia dell'UE per diversificare l'approvvigionamento energetico, ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi e sviluppare la cooperazione energetica con "partner affidabili", secondo la Commissione.Nel 2015 le due parti hanno avviato un partenariato strategico UE-Algeria sull'energia volto a rafforzare la cooperazione su gas naturale, efficienza energetica ed energie rinnovabili. L'Algeria è il terzo fornitore di gas all'UE, mentre l'UE è il primo importatore di gas algerino, osserva la Commissione europea.

