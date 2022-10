Baku e Tbilisi discutono di cooperazione energetica

"Il ministro dell'Energia Parviz Shahbazov, in visita in Georgia, ha incontrato il primo ministro di questo Paese, Irakli Garibashvili. L'incontro ha esercitato le relazioni ad alto livello, il dialogo politico e la proficua cooperazione energetica tra Azerbaigian e Georgia. Il lavoro svolto per l'aumento della trasmissione di sistemi energetici dell'Azerbaigian e della Georgia è stato preso in considerazione, con la garanzia del trasporto dell'elettricità esportata dall'Azerbaigian verso la Turchia ed i Paesi europei."